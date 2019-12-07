سوهاج: إزالات فورية في المهد لـ9 حالة تعد وبناء خلال 7 أيام

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية في المهد لـ9 حالات تعد وبناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلال الأسبوع الماضي.



وأكد تطبيق القانون بكل حزم لاستعادة أراضي الدولة وحق الشعب، داعيا جميع المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات. ‎قبل انتهاء المهلة المحددة في 8 يناير 2020.



وأوضح محافظ سوهاج أن مركز ومدينة البلينا نفذ إزالة فورية لحالة تعد على 60 مترا بشارع السندق أحمد بالمدينة، وأزال مركز ومدينة جهينة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك الدولة بنجع المغنمين، حيث تمت الإزالة الفورية ومصادرة المواد المستخدمة في البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وقال "الفقي" إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أزالت حالة تعدي بقرية الحديقة حوض الرقبة، وحالة أخرى بنجع المستجد بقرية العتامنة، لافتا إلى أن التعدي كان بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، حيث تم مصادرة مواد البناء، وفك الشدات الخشبية المستخدمة، مضيفا أنه تم إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط، وحالة تعد على الطريق السريع بقرية العتامنة، وكذلك إزالة فورية في المهد لبناء سور على مساحة 40 مترا خارج الحيز العمراني بقرية مشطا.



وأضاف المحافظ أن مركز ومدينة المراغة قام بإزالة فورية بنجع الكماش بقرية البطاخ للتعدي على 200 متر أملاك دولة بالبناء بالبلوك الأبيض والأسمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.