اليمن يشيد بموقف مصر الداعم للشرعية

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، بموقف مصر الداعم لليمن من خلال مشاركتها في التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية.



وقال "الأحمر" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "تحيةً لمصر التاريخ والعروبة.. تحيةً لأرض الكنانة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة مصر وشعبها".



وأضاف قائلًا: "وقْفَتُكم مع أشقائكم في اليمن، ضمن تحالف دعم الشرعية، علامةً مضيئةً تُضاف إلى تاريخ مصر الناصع تجاه اليمن".



وتابع نائب الرئيس اليمني: "تحياتي لمن لا يزال حيًا من أساتذتي الأجلاء في أكاديمية ناصر العسكرية العليا - كلية الحرب العليا، وجميع زملائي في الدورة العاشرة، وترحمي على من قد رحل إلى جوار ربه".