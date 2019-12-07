شركة طيران تركية تطرد مئات العاملين بسبب ضعف الليرة

أفادت وسائل إعلام تركية بأن قرار شركة "أطلس جلوبال" التركية وقف الخطوط الجوية بشكل مؤقت عن رحلاتها الجوية.



وبحسب فضائية "إكسترا نيوز"، أن جريدة "زمان التركية"، أوضحت أن الشركة مملوكة إلى لشقيق وزير السياحة التركي، وتسبب وقف رحلاتها إلى تطرد وفصل مئات العاملين في الشركة.



يذكر أن الشركة علقت رحلاتها بسبب جراء ضعف الليرة وارتفاع التكاليف للتشغيل.