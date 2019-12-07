هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج

نظمت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، المنتدى الأول لصناعة الغزل والنسيج تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج 2030 والتحديات المتوقعة" وذلك بمقر الكلية، بحضور اللواء كامل عبد الرحمن هلال، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتدوير والتنمية الصناعية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتورة عفاف العوفي، رئيس قسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة ومنسق أعمال المنتدى، والدكتور عماد حجازي الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للعزل والنسيج ممثلا عن وزير قطاع الأعمال، ولفيف من رؤساء مجالس شركات قطاع الأعمال والاستثمارات والخبراء في مجال صناعة الغزل والنسيج.



وفي كلمته أكد عميد هندسة الإسكندرية، أن الكلية تسعى دوما لتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسبج تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية بمصر.



وأكد أن الكلية تضم القسم الأول لهندسة الغزل والنسيج بالشرق الأوسط والجامعات المصرية، وذلك إيمانا من الكلية بأهمية هذه الصناعة والتخصصات المختلفة التي تستوعبها والمجالات الجديدة التي تخدمها.



ولفت علام، إلى أن الكلية تحتضن جميع المهتمين بهذا المجال لمساندة الدولة في تحقيق رؤية 2030، والعمل على رصد المشكلات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول لها بغية النهوض بالصناعة ومواجهة كافة التحديات المتوقعة.