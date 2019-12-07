قبل رأس السنة.. ضبط نصف طن هيروين وبانجو وحشيش

وجهت مباحث مكافحة المخدرات حملات مكبرة استهدفت حائزي المواد المخدرة والمتعاطين، قبل رأس السنة.



ونجح ضباط المكافحة في ضبط 1298 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1448 متهمًا.



وعثر بحوزة المتهمين على 205 كيلو جرام حشيش، و290 كيلو بانجو، و2 كيلو أفيون، و20 كيلو هيروين، و210 جرامات من مخدر الكوكايين، و3 كيلو من مخدر الفودو، و13 كيلو أستروكس، و29 ألفًا و374 قرصًا مخدرًا مختلف الأنواع.