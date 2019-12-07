تحصين 66 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، تحصين 66 ألف رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز المحافظة ضمن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في نهاية الأسبوع الثاني.



قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة يجري تنفيذها من خلال 104 لجان تشمل كافة قرى المحافظة، وقد بدأت الحملة يوم السبت 23 من شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر على مدار شهر كامل، بجميع الوحدات البيطرية بالمراكز التسعة.



ناشد مدير المديرية، المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية وتسهيل عملية التسجيل والترقيم من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.