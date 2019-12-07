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مصر

الإيكاو تحتفل مع مصرللطيران بمرور ٧٥ عاما على إنشائها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:03 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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احتفلت الشركة الوطنية "مصرللطيران" ومطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، مع منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، بمرور ٧٥ عاما على إنشاء المنظمة، فيما قامت مصر للطيران بعمل حملة دعائية على طائراتها وفي مبنى الركاب رقم ٣ بالمطار.

وطبعت الشركة، شعار "الإيكاو" على غطاء رأس مقاعد جميع رحلاتها الدولية، وتوزيع شيكولاته بشعار الاحتفالية للتعريف بالحدث، بالإضافة إلى نشر موضوع بمجلة حورس الخاصة بالركاب علي متن الطائرة عن دور مصر في التعاون مع منظمة الإيكاو ومعلومات عن منظمة الطيران المدني الدولي.

وفي إطار هذه المناسبة قام فريق من المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني ومصر للطيران ومنظمة الإيكاو بالتنسيق مع علاقات عامة ومحطة مصرللطيران وشركة ميناء القاهرة والجهات المختلفة بالاحتفال مع الركاب بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية مع المسافرين اليوم علي رحلات مصرللطيران من مطار القاهرة.

وفي نفس السياق، قدم وزير الطيران المدني، التهنئة، لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وللمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الذي يقع مقره بالقاهرة على مرور 75 عاما على إنشاء هذه المنظمة العريقة، متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الطيران المدنى، كما توجه بالشكر للمنظمة على الجهود التي تبذلها في تطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها والعمل علي تطوير صناعة النقل الجوي العالمي وتعزيز إجراءات السلامة الجوية.

من ناحية أخرى، تقدم محمد رحمه المدير الإقليمي لمكتب الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط، بالشكر لوزير الطيران المدني علي رعاية ودعم الوزارة وشركاتها التابعة، لاحتفالية مرور ٧٥ عام على إنشاء المنظمة، وكذلك دعم ورعاية سيادته لكافة المبادرات التي تتبناها الإيكاو.

يذكر أن جمهورية مصر العربية، فازت هذا العام بعضوية مجلس منظمة الايكاو لمدة ثلاث سنوات، حيث حصلت علي المركز الأول عربيا وإفريقيا في انتخابات الدورة الـ40 للجمعية العمومية للمنظمة.

يذكر أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التى انضمت إلى منظمة الايكاو، ووقعت اتفاقية شيكاغو فى ١٣ مارس عام ١٩٤٧، كما تفتخر مصر باستضافتها المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدنى الدولي لمنطقة الشرق الأوسط بالعاصمة القاهرة، منذ عام 1953، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي والمحوري الذي تقوم به مصر للمجتمع الدولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

ومن جانبها، لا تدخر وزارة الطيران المدني المصري جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم لمنظمة «الإيكاو»، وخاصة دعمها المبادرات الصادرة عنها وكذا مشاركتها الفعالة في الموضوعات الخاصة بالبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي فضلا عن استضافة مصر العديد من الدورات التدريبية التي تساعد علي تبادل الخبرات واكتساب العديد من المهارات وكذا المؤتمرات الهامة.

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