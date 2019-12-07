تباشرالنيابة العامة، التحقيق فى وفاة شاب داخل مسكنه ببولاق الدكرور، حيث عثر عليه أحد أفراد أسرته متوفيا، وحرر محضرا بالواقعة.



تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، الذى يبلغ من العمر 19 سنة، يدعى "ي.ي".



وذكر أفراد أسرته، أنهم عثروا عليه متوفيا، وأكدوا أنه كان لا يمر بأى أزمة نفسية أو مادية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.