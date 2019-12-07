طهران تعلن الإفراج عن عالم أمريكي مقابل آخر إيراني

أعلنت إيران، اليوم السبت، عن إفراجها قريبا عن العالم الأمريكي، سي وانج، المحتجز لديها، وإخلاء الولايات المتحدة سبيل العالم الإيراني الذي اعتقلته سابقا، مسعود سليماني، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل أوردته "سكاي نيوز".



وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يسرني أن الأستاذ مسعود سليماني والسيد سي وانغ سيعودان قريبا إلى عائلتيهما".



وأعرب ظريف عن "شكر كبير لكل من شارك في هذه القضية، خاصة حكومة سويسرا"، التي تمثل سفارتها في إيران مصالح الولايات المتحدة.