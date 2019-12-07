استخراج 500 بطاقة رقم قومي بالمجان للمرأة المعيلة في الشرقية

أعلن المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بإشراف الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المستحقات بالمناطق الأكثر احتياجا، لتحديث البيانات وتقديم خدمة لهن، وذلك في إطار توجيها الدكتورة مايا مرسي، بتمكين السيدات الأكثر احتياجا وتقديم يد العون والمساعدة لهن في جميع المجالات.



وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أنه تنفيذا لمشروع "بطاقتك حقوقك"، استخرج الفرع 500 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات مجانا، وتم رفع الغرامة عن المتأخرات منهن خلال هذا الشهر بقري "غزالة والغار والحلوات والطيبة وكفر عوض الله وعزبة حسن أغا وعزبة رسلان وعزبة ميت ركاب وعزبة بايرلي".



وذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة، وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة على إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.