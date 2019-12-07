كفر شكر.. مسقط رأس "آل محي الدين" تعاني من الفوضى المرورية

تشهد مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية فوضى مرورية بطريق "بنها - المنصورة" بسبب استغلال مدخل المدينة جراج لسيارات السرفيس لجميع خطوط المدينة، وتشمل خطوط بنها والقاهرة والسلام.



يشار إلى أن هذه المدينة هي مسقط رأس اثنين من الضباط الأحرار، ومؤسس جهاز المخابرات العامة زكريا محي الدين وخالد محي الدين، والذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، ولكن سرعان ما طويت صفحاتهم وأصبح أهالي المدينة يعانون أشد المعاناة من نقص الخدمات المشروعة.



وقال محمد عراقي جبل، رئيس حزب الوفد بكفر شكر، إن أهالي المدينة يعانون من نقص الخدمات والمرافق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم وجود موقف عمومي للسيارات ومطافي حديثة ومتطورة، ووحدة مرور، وغلق المستشفى المركزي للتطوير منذ 5 سنوات، فضلا استغلال السائقين مدخل المدينة كجراج لسياراتهم و"التوك توك" مما أضاع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة بسبب عدم وجود وحدة مرور أو تنظيم مروري للمدينة، واشتكى الأهالي كثيرا ولكن دون جدوى.



وأضاف جبل أنه يوجد قطعة أرض كانت مخصصة موقف عمومي متعدد الطوابق لخطوط سيارات المدينة منذ عام 2007 بطريق بنها المنصورة، بجوار الإدارة الزراعية، وأيضا كان مخصص قطعة أرض بجوار محطة محولات كهرباء المدينة منذ ذلك الوقت، ولم يتم التنفيذ حتى الآن.



وأضاف علي السيد، أحد أهالي المدينة، أن كفر شكر تعد مسقط رأس الضباط الأحرار خالد محي الدين وزكريا محي الدين مؤسس جهاز المخابرات العامة ورئيس جمهورية سابق، وأحد أعضاء الضباط الأحرار ولا يوجد بالمدينة موقف عمومي للسيارات أو وحدة مرور أو مطافي مثل باقي مدن المحافظة، مما أدى إلى انتشار الفوضى والعشوائية بمدخل المدينة وأسفل الكباري الجديدة، ولم تفلح جهود الأجهزة المحلية من السيطرة عليها بسبب عدم وجود ضابط مرور متخصص للمدينة.



وأوضحت سهام عبدالرحمن، ربة منزل، أن المستشفى مغلقة للتطوير منذ 5 سنوات، ولم يتم الافتتاح، ويوجد مرضى فقراء يعانون من الأمراض ولا يقدرون على تكاليف الكشف والعلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة التي انتشرت بالمدينة بسبب عدم وجود مستشفى مركزي.



وطالب الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة إنشاء موقف عمومي ووحدة مرور للمدينة ومطافي واستعجال الإجراءات اللازمة لافتتاح المستشفى المركزي لخدمة المرضى.



ومن جانبه أكد المهندس محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم مخاطبة المحافظ بمشكلات الموقف العمومي متعدد الطوابق، وكذا المستشفى المركزي ووحدة المرور لخدمة المواطنين الذين هم هدفنا في العمل.