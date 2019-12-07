برلمانية تشيد بإضافة 1.5 مليون مواطن للتأمين الصحي الشامل

أشادت النائبة "هيام حلاوة" عضو مجلس النواب بمنظومة التأمين الصحي والتي تعتبر صناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بعد النجاح في التطبيق في عدد من المحافظات كمرحلة أولى مشيرة إلى أن إضافة 1.5 مليون مواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة خطوة جيدة مطالبة بمراعاة كل الضوابط الخاصة بالتنفيذ الفعلي لهذه المنظومة التي ستخدمها المواطن وتخفف الأعباء الصحية عليه.



وأضافت حلاوة، في تصريحات صحفية لها: "نأمل أن تتجه السيدة وزيرة الصحة إلى اضافة الجديد في منظومة الصحة بشكل عام في مصر وتراعى ظروف المواطن المصري وتحفيز الطبيب للاستمرار في العمل وإيجاد حلول عاجلة لنقص القوى البشرية من الأطباء وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية".



ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني المبادرات وتفعيلها للمواطن المصري من أجل حياة كريمة، ودعم الحياة الصحية للمواطن المصري.



وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الصحة والسكان قد أعلنت عن تسجيل مليون و468 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمرحلته الأولى بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، مشيرةً إلى أن إجراءات عملية تطبيق المنظومة الجديدة تسير بشكل جيد وفقًا للخطة والجدول الزمني الخاص بالتجهيز وتطبيق المنظومة بالمحافظات.