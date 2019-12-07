تجديد حبس قاتل "حماه" فى بولاق الدكرور 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على حماه بـ"شومة" حتى أرداه قتيلًا بسبب خلافات عائلية بينهما.



جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة، ورود إخطار لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من أحد المستشفيات، يؤكد استقباله جثة مسن في العقد الثامن من العمر مصاب بكدمات في جسده.



وأضافت التحقيقات، أنه بإجراء التحريات اللازمة والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "ع. ا" بالمعاش، وبسؤال نجله اتهم زوج شقيقته ويدعى "أ. م" في العقد الرابع من عمره، عامل، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات عائلية بينهما.



بإعداد الأكمنة تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.