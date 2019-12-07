مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

اعتمد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظة الغربية، الجدول المقترح من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل المختلفة، والشهادة الإعدادية لطلاب مدارس المحافظة للعام الدراسي الحالي "٢٠٢٠،٢٠١٩".



وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد قدم لمحافظ الغربية، الجدول المقترح للامتحانات خلال الفترة من ٤ حتي ٢٢ من شهر يناير من العام الجديد القادم، وتبدأ امتحانات النقل في المرحلة الإعدادية يوم ٤ يناير بينما تبدأ امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يوم ١٦ من نفس الشهر.



وفيما يلي تنشر "الدستور"، جدول امتحانات صفوف النقل العام والمهني والشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتمادها من المحافظ.