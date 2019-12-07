أسرة المشتبه به فى حادث فلوريدا: لا يمثل إلا نفسه

علق سعد بن حنتم الشمراني، عم الطالب السعودي الذي تشتبه به السلطات الأمريكية في تنفيذ حادث إطلاق نار بالقرب من قاعدة جوية بحرية في بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، على الجريمة التي ارتكبها ابن أخيه، مؤكدًا أنه بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام.



وأكد أن قبيلته ومنذ عهد المؤسس عرفت بمواقفها المشرفة تجاه القيادة والوطن والمواطن، ولا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التي لا يقرها المجتمع السعودي، موضحًا أن الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة وما زالوا بكل وفاء وإخلاص، يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف، حسبما أفادت صحيفة عكاظ.



وكشف عن أن والد محمد المشتبه بتنفيذه العملية متقاعد من السلك العسكري بعد أن أفنى سنوات من عمره خدمة لدينه ووطنه وقيادته، لافتًا إلى أن محمد ابتعث إلى أمريكا متخصصا في تطوير أجهزة المطارات.



وفي وقت سابق، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.



وأكد الملك سلمان، أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير، مشددًا على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكل المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.



واعتقلت السلطات الأمريكية ستة مواطنين سعوديين لاستجوابهم بشأن حادث إطلاق النار بالقرب من قاعدة "بينساكولا" بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما قال مسئول أمريكي كبير لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.