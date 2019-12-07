النواب: مهلة 6 أشهر للموظف متعاطي المخدرات قبل الفصل النهائي

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أضافت بعض التعديلات على مشروع قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، وذلك من أجل تقنين عملية الفصل، وحتى لا تتضرر أسر بكاملها جراء تصرفات الموظفين الخاطئة.



وكشف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ملامح تلك التعديلات والتي تنصب على إعطاء مهلة 6 شهور لكافة الموظفين الذين سيتم إثبات تعاطيهم للمخدرات، كفرصة أخيرة لهم للتعافي من المخدرات، وذلك حتى لا يتم فصل أي موظف إلا على حق، وبعد إعطاء فرصة للتعافي.



ولفت أن اللجنة عدلت مشروع القانون، وجعلت هناك 3 إنذارات للموظف قبل اتخاذ إجراء الفصل، وذلك على مدار مهلة 6 شهور، لتنبيه الموظفين خلال المهلة بضرورة الاستمرار في العلاج للتعافي.