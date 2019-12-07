البرلمان: طلب إحاطة لتأخر استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي

وجهت الدكتورة شيرين عبد العزيز القشاش، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن ما تم تنفيذه من المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، عملًا بحكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة.



وأشارت النائبة، إلى أن ما تم تنفيذه من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، والخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، يؤكد أن هناك معوقات حالية تواجه هذا المشروع، وعلى الأخص محدودية ما تم الانتهاء منه والذي لم تتعدى نسبته 15% من إجمالي المستهدف، وما أثير حول عدم تغطيته، حتى في حال تنفيذه بالكامل، لأكثر من 40% من الاحتياجات الفعلية للمواطنين.



وأوضحت شيرين القشاش، أن قيام المشروع نظام التمويل العقاري، وما يفرضه من شروط تحرم فئات عديدة من الاستفادة منه، وتجاهله للأسر الفقيرة والأكثر فقرًا.