القبض على عاطلين بـ9 كيلو بانجو وحشيش في المرج

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على عاطلين بحوزتهما 9 كيلو بانجو وحشيش، في المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "م ع" 32 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7.930 كيلو جرام، 820 جنيه، هاتف محمول.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.



كما تمكنت القوة من ضبط "ا ي" 43 سنة، عاطل، سابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم 22864 لسنة 2017م المرج "مخدرات"، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.015 كيلو جرام، و300 جنيه.



بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.