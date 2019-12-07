مصر تفوز بتنظيم بطولتي كأس العالم للإسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر فازت بتنظيم بطولتي كأس العالم للإسكواش للجامعات والتي ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024.



وأوضح أن ملف مصر تكون من 60 صفحة وحصل على موافقته قبل عرضه على مسئولي الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات، بمقر الاتحاد في مدينة لوزان السويسرية، وتضمن تسليط الضوء على جوائز نوبل التي حصلت عليها مصر في السلام والأدب والعلوم، بجانب التأكيد على الاهتمام بالجانب الرياضي والفني والثقافي، بالإضافة إلى استعراض نشاط الاتحاد الرياضي المصري بالجامعات، والذي يتضمن 39 لعبة، ويشمل ثلاثة ونصف مليون طالب وطالبة، كما تمت الإجابة على 61 سؤالا.



وأشار التقرير إلى أن جامعة "نيو جيزة" ستستضيف بطولة العالم للإسكواش على 7 ملاعب مُجهزة على أعلى مستوى، على أن يكون نهائي البطولة في ملعب زجاجي تحت سفح الهرم، أما بطولة العالم لكرة اليد تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.