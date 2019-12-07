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حوادث

ضبط 802 مخالفة مرورية في الإسماعيلية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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تمكّنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط 802 مخالفة مرورية متنوعة، أثناء الحملة المكبّرة التي شنّها ضباط مباحث المرور، صباح اليوم السبت، في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء جمال غزالي، إخطارًا من العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، بتحرير وضبط 802 مخالفة مرورية متنوعة.

شملت المخالفات 378 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125، 20 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، 27 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 10 سيارات وبدون لوحات و69 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، 19 مخالفة تحدث في المحمول أثناء القيادة، 14 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، 21 مخالفة بيئة، 78 مخالفة تجاوز سرعة رادار، 13 مخالفة خط السير، و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة".

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 12 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و24 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و16 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و14 مخالفة إزالة فاميه و23 مخالفة مواقف عشوائية و10 مخالفات طمس لوحات معدنية و19 مخالفة تحميل ركاب بالأجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم.

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