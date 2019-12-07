بالصور.. "المدرسة اليمنية بالقاهرة" تستقبل وفد طبي للأسنان

استقبلت المدرسة اليمنية الحديثة بالقاهرة، وفد من أطباء وطبيبات الأسنان، بالتنسيق مع عيادات بالتنسيق والتعاون مع عيادة الأسنان "Magic Smile Clinic".



استقبل الوفد الطبي، الدكتور محفوظ سلام رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة ابتسام سلمان مديرة المدرسة، ووكيل المدرسة ومجموعة من المدرسين الذين قدموا مجموعة من العروض التثقيفية بمشاركة الطلاب من المرحلة الابتدائية لقسمي اللغه العربية واللغات.



وزار الوفد الطبي، جميع الفصول بالمدرسة وقدموا محاضرات طبية مختصرة عن صحة الفم والأسنان واللثة وأهمية العناية اليومية بها وتقديم النصائح الطبية للحفاظ على صحتها، كما وزع الهدايا الترفيهية والطبية من معجون الأسنان الطبي والفرشاة الخاصة بالأطفال، وكذلك دفاتر وأقلام تلوين لتحفيز الطلاب الأطفال على الاهتمام بصحة الأسنان، وسط أجواء من الترفيه والفرح والتفاعل مع الأطفال.



وفي تعاون مشترك وحرصًا من قيادة المدرسة على صحة أبنائها الطلاب، قدمت عيادة "Magic Smile Clinic" تخفيضات تصل إلى 25% لجميع طلاب المدرسة وعائلاتهم.