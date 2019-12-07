جامعة سوهاج تكرم ٢١ طالبا في "ريادة الأعمال"

كرم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ٢١ طالبا وطالبة لاجتيازهم الدورة التدريبية في مجال ريادة الأعمال للمشروعات الزراعية، والتي نظمتها كلية الزراعة بالتعاون مع وزارة الشباب الرياضة، في الفترة من ١ إلى ٥ ديسمبر الجاري، وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الخامس في مقر الكلية، وبحضور الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية، والدكتور عبد المنعم محمد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وفي كلمته قدم رئيس الجامعة، الشكر لوزارة الشباب والرياضة، علي تعاونها الدائم والمستمر مع الجامعة في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التي تصقل مهارات الطلاب والخريجين، وتؤهلهم للمنافسة بسوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة تضم عدد من المراكز التدريبية واثنين من حاضنات الأعمال، والتي تساعد الطلاب في تنفيذ خطوات أي فكرة مشروع من حيث دراسة جدوى وتحليل العائد المادي والاقتصادي والسوق وغيرها، حتي يتم تنفيذه علي أرض الواقع.



من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحفيظ، أن كلية الزراعة تسعي دائما إلى الاهتمام بأبنائها الطلاب وتأهيلهم علميا وعمليا، وخصوصا في مجال ريادة الأعمال، حيث يتم تدريبيهم علي كيفية بناء مشروعات فريدة وإبداعية والعمل على تطويرها، واستغلال كل الفرص الممكنة، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، وابتكار حلول مبتكرة لمشكلات قائمة، مع امتلاك روح المخاطرة والإيمان بالنفس والمثابرة لتحويل الأحلام لحقائق.