نشرة أخبار العرب.. السبت 7 ديسمبر
السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
آية حسنيطباعة
نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد أفضل.
مصر:
- مصر تتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية، وأعلن مؤشر مركز التجارة الإلكترونية عن تقدم مصر بنحو ١١ مركزا في المؤشر الخاص بالتجارة الإلكترونية.
لبنان:
- "قافلة الثورة" تنطلق من جنوب لبنان إلى شماله، تلبية لدعوة عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مسيرة طلابية شمال البلاد.
العراق:
- مقتل مصور حربي واختطاف آخر وسط بغداد.
- هجمات صاروخية تستهدف قاعدتين جويتين عراقيتين تتمركز بهما قوات أميركية.
- ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات بالعراق والسيستاني يحذر من التدخل الأجنبي.
فلسطين:
- الرئاسة الفلسطينية تقدر دعم الكونجرس حل الدولتين.
اليمن:
- احتكار في مناقصات استيراد المحروقات إلى اليمن.
- الجبير: كل اليمنيين بما فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن.
السعودية:
- حرس الحدود السعودي يتمكن من إخلاء بحارة أوكرانية في مياه البحر الأحمر.
الجزائر:
- الجالية الجزائرية بالخارج تبدأ في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية
- الحكومة الجزائرية ترحب بـ المسيرات المنددة بالتدخل الأجنبي.
مصر:
- مصر تتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية، وأعلن مؤشر مركز التجارة الإلكترونية عن تقدم مصر بنحو ١١ مركزا في المؤشر الخاص بالتجارة الإلكترونية.
لبنان:
- "قافلة الثورة" تنطلق من جنوب لبنان إلى شماله، تلبية لدعوة عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مسيرة طلابية شمال البلاد.
العراق:
- مقتل مصور حربي واختطاف آخر وسط بغداد.
- هجمات صاروخية تستهدف قاعدتين جويتين عراقيتين تتمركز بهما قوات أميركية.
- ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات بالعراق والسيستاني يحذر من التدخل الأجنبي.
فلسطين:
- الرئاسة الفلسطينية تقدر دعم الكونجرس حل الدولتين.
اليمن:
- احتكار في مناقصات استيراد المحروقات إلى اليمن.
- الجبير: كل اليمنيين بما فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن.
السعودية:
- حرس الحدود السعودي يتمكن من إخلاء بحارة أوكرانية في مياه البحر الأحمر.
الجزائر:
- الجالية الجزائرية بالخارج تبدأ في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية
- الحكومة الجزائرية ترحب بـ المسيرات المنددة بالتدخل الأجنبي.