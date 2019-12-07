نشرة أخبار العرب.. السبت 7 ديسمبر

نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد ‏أفضل.‏



مصر:

- مصر تتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية، وأعلن مؤشر مركز التجارة الإلكترونية عن تقدم مصر بنحو ١١ مركزا في المؤشر الخاص بالتجارة الإلكترونية.



لبنان:

- "قافلة الثورة" تنطلق من جنوب لبنان إلى شماله، تلبية لدعوة عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مسيرة طلابية شمال البلاد.



العراق:

- مقتل مصور حربي واختطاف آخر وسط بغداد.

- هجمات صاروخية تستهدف قاعدتين جويتين عراقيتين تتمركز بهما قوات أميركية.

- ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات بالعراق والسيستاني يحذر من التدخل الأجنبي.



فلسطين:

- الرئاسة الفلسطينية تقدر دعم الكونجرس حل الدولتين.



اليمن:

- احتكار في مناقصات استيراد المحروقات إلى اليمن.

- الجبير: كل اليمنيين بما فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن.



السعودية:

- حرس الحدود السعودي يتمكن من إخلاء بحارة أوكرانية في مياه البحر الأحمر.



الجزائر:

- الجالية الجزائرية بالخارج تبدأ في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية

- الحكومة الجزائرية ترحب بـ المسيرات المنددة بالتدخل الأجنبي.