تجديد حبس عصابة سرقة المساكن فى مدينة بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم السبت، تجديد حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، بمدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكانت بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط قسم شرطة بدر، مفادها أن كلا من "عادل. م"، 25 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضايا سرقة، و"محمود. ح"، 29 سنة، عاطل، و"إبراهيم.م"، 30 سنة، عاطل ومسجل في قضايا سرقة، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم، وعثر بحوزتهم على أجنة حديدية، مفك حديدي والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.



وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكاب 9 حوادث سرقة مسكن بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية"، وتم ضبطهم وبحوزتهما 7 شاشات، 3 شاشات كمبيوتر، 5 أجهزة لاب توب، 3 تليفزيونات، رسيفر شاشة، 4 أجهزة تابلت، 6 هواتف محمولة.



وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.