علاء عبدالعزيز: ورشة التأليف المسرحي تحفز خيال المتدرب

أكد علاء عبد العزيز سليمان رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة ومدرب ورشة التأليف المسرحي المقامة ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان، أن الورشة تعتمد على تحليل لصورة كاريكاتورية تحتوى شخصيتين، يحاول المتدربون تدريجيا تحويلها إلى شخصيات درامية وخلق علاقات بينهما، وصولا إلى كتابة نص درامى قصير، وربما يستمر العمل به إلى ما بعد الورشة من خلال التواصل مع المتدربين.



وأضاف: "حذفت العنوان الذى يحمله كل كتاب فى الصورة، وضعت بدلا منه علامة استفهام ليقترح كل متدرب العنوانين، وبعد المناقشة يكون على كل متدرب أن يختار أكثر عنوان أعجبه من بين ما اقترحه زملاؤه لكل كتاب ومناقشة أسباب اختيارات كل متدرب، وتسعى هذه المرحلة من التدريب إلى تحفيز خيال المتدرب مستخدما اللغة اللفظية بشكل مكثف لاستكمال الناقص فى الصورة وفقا لقراءته السريعة لعناصرها المرئية".



وأشار إلى المراحل المتتالية في الورشة التى تتضمن قدرة المشاركين على وضع عنوانا للكتابين، قيامهم بوظيفة الوصف والتحليل لمحتوى الكتاب، قدرة المتدرب على تحديد مدى تقاطع الفكرة والعاطفة عند كل شخصية مع الأخرى، ويبدأ المتدرب فى اكتشاف ملامح الصراع وفقا لتعارض إرادات ودوافع الشخصيتين، وتدريجيا يبدأ المتدرب فى تحويل الحديث الفردى لكل شخصية إلى جمل حوارية تمتزج فيه ملامح الفكرة مع نظيرتها عند الشخصية الأخرى.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون.

