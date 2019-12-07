"بالعمل تبنى الشعوب" محاضرة بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية بفرع الأقصر احتفالية اليوم الواحد، حيث عقدت محاضرة عن "حق الطفل فى التعليم"، أوضحت فريال الغول أهمية حق الطفل في التعليم ودور الدولة لتعليم الطفل ودور الأسرة فى رعاية وتعليم الطفل، وعلى الآباء مراعاة زرع ثمرة حب المعرفة والعلم من الصغر، أعقبتها أمسية ألقى فيها الشاعر أحمد حفنى أحمد قصيدتين "كن قويًا" لمحمود غنيم، و"أخى الإنسان" لعيسى الناعورى، بالإضافة إلى استماع المواهب من طلاب المدرسة الموهوبين في الشعر وتقديم شهادات تقدير للموهوبين، بجانب إقامة دورى ثقافى، وتم تقديم جوائز وشهادات تقدير، وذلك بمدرسة أولاد دهمش الابتدائية بالمحاميد قبلى.



وأقام قصر ثقافة الطود بمقهى عاطف بنجع الطويل بالطود مقهى ثقافيًا تضمن محاضرة بعنوان "بالعمل تبنى الشعوب"، أوضح خلالها أحمد يوسف برعى، أن نهضة الأمم والشعوب ورقيها وسيادتها وسعادتها تتوقف على تقدمها في مجال العلم والعمل، وبهما تبني الأمم أمجادها، فلا تبنى الأمجاد على البطالة والجهل والفقر، أعقبتها أمسية للشاعر عبدالغفور عبده، ألقى فيها قصيدتى "جد الجد، مصر الأم"، وفقرة مواهب من القرية.



كما أقام نادى أدب الطود أمسية شعرية بقصر ثقافة الطود، بحضور محمد النوبى، يحيي محمد على، والقاص والأديب محمد محمود، والشاعر عادل دنقل، والقاص بستانى النداف والشاعر ناجى فؤاد.