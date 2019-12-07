حقيقة إجبار جامعة طنطا طلابها "افتراش الأرض"

أكد مصدر مُطلع داخل جامعة طنطا، أن الصور والأنباء التي جرى تداولها حول إجبار إدارة المدينة الجامعية الطلاب المشاركين في مسابقة ثقافية على افتراش الأرض غير صحيح، وكذلك نفى المصدر أن تكون إدارة المدينة قد هددت المعترضين أو المنسحبين من المسابقة بالطرد من الإقامة بالمدينة الجامعية.



وأوضح، أن المسابقة الثقافية في المعلومات العامة لطلاب المدينة، أُقيمت في قاعة مخصصة متوفر بها مقاعد للجلوس، وكانت بجوار صالة الألعاب البدنية، وتتضمن معلومات ثقافية وتنس طاولة وشطرنج، إلا أن بعض الطلاب المتواجدين في صالة الألعاب البدنية تأخروا عن موعد انطلاق المسابقة، بسبب انشغالهم بمباراة في كرة القدم.



أن صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الجامعية خالية من مقاعد للجلوس، لكن بها سجاد يغطي أرضيتها، وجلس عليها الطلاب أثناء فعاليات المسابقة، نافيًا أن تكون إدارة المدينة الجامعية أجبرت الطلاب المتسابقين على افتراش الأرض وفي حالة الاعتراض أو الانسحاب يتم طردهم من الإقامة بالمدينة الجامعية، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها عن الجامعة.



واختتم المصدر حديثه لـ"الدستور"، موضحًا أنه سيتم فتح تحقيق حول الواقعة واستيضاح هل حصلت إدارة المدينة على موافقة الجامعة لإقامة المسابقة من عدمه، وحول تواجد الطلاب بصالة الألعاب الرياضية، والجلوس على الأرض خلال المسابقة من عدمه.