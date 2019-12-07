تجديد حبس المتهمين بإدارة مصنع "أستروكس" في السلام

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، بتجديد حبس المتهمين بإدارة مصنع لتحضير مخدر الأستروكس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وقال المتهمون خلال اعترافاتهم، إن حاجتهم للمال دفعتهم لدخول عالم تجارة المخدرات، وفي سبيل ذلك اتفقوا فيما بينهم على إنشاء وكر لتصنيع مخدر الأستروكس، خاصة أن هذا المخدر أصبح عليه طلب في سوق "الكيف"، وترويجه أصبح سهلا.



كانت البداية بورود معلومات إلى الرائد على كساب معاون أول قسم شرطة السلام، بإدارة 4 أشخاص مصنع لتحضير مخدر الأستروكس، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم مداهمة الوكر وبعض المواد المستخدمة في تحضير المخدر، وألقى القبض على 4 أشخاص وعثر بحوزتهم على 1.5 كيلو من مخدر الأستروكس.



وبسؤال المتهمين عن مصدر المضبوطات، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.