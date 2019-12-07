"علاج طبيعى القاهرة" تقدم روشتة للوقاية من العجز

اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية في العلاج الطبيعي، بعنوان "التوعية المجتمعية عن العجز والوقاية منه"، والذي نظمته كلية العلاج الطبيعي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من خبراء العلاج الطبيعى والأساتذة والباحثين.



وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، إن المشاركين في المؤتمر انتهوا إلى عدة توصيات منها؛ التوعية بأوضاع الجسم الصحيحة لأطباء الأسنان أثناء العمل لتجنب الإصابات العضلية الحركية وإصابات العمود الفقري، واتباع البرامج الدولية للوقاية من إصابات الملاعب للرياضيين والحد من حدوثها، واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة الموثوق بها لمتابعة وتحسين الجوانب الصحية المختلفة، والاهتمام ببرامج إعادة التأهيل الطبيعي لمرضى التصلب المتعدد، بالإضافة إلى إجراء اختبارات المهام المزدوجة للتوازن لبعض فئات المجتمع، مثل السائقين والرياضيين، والتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح.



من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي، عميدة كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، إن المؤتمر ألقى الضوء على عدة محاور مهمة تتمثل في دور العلاج الطبيعي في التعامل مع إصابات العمل والحوادث المختلفة، ودوره في التوعية عن الأوضاع الحياتية الصحيحة أثناء العمل، ورفع المستوى الثقافي والمجتمعي عن العلاج الطبيعي ودوره في تحسين الأداء، والإرشادات التوعوية للوقاية من العجز.



وأوضحت المنياوى، أن جلسات المؤتمر تميزت بالتنوع في الموضوعات والأبحاث العلمية التي تهدف إلى تقديم الجديد والمتميز في التوعية المجتمعية عن العجز والوقاية منه.

