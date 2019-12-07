"الإسكندرية المسرحى": نحفز خيال المتدرب فى ورشة التأليف

أكد الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة ومدرب ورشة التأليف المسرحي المقامة ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان، أن الورشة تعتمد على تحليل لصورة كاريكاتورية تحتوى شخصيتين، حيث يحاول المتدربون تدريجيًا تحويلها إلى شخصيات درامية وخلق علاقات بينهما، وصولًا إلى كتابة نص درامى قصير مع نهاية الورشة، وربما يستمر العمل به إلى ما بعد الورشة من خلال التواصل مع المتدربين.



وأضاف عبدالعزيز: "قمت بحذف العنوان الذى يحمله كل كتاب فى الصورة، ووضعت بدلًا منه علامة استفهام ليقوم كل متدرب باقتراح العنوانين، وبعد مناقشة العناوين المختلفة للمتدربين يكون على كل متدرب أن يختار أكثر عنوان أعجبه من بين ما اقترحه زملاؤه لكل كتاب، ومناقشة أسباب اختيارات كل متدرب، حيث تسعى هذه المرحلة من التدريب إلى تحفيز خيال المتدرب مستخدمًا اللغة اللفظية بشكل مكثف لاستكمال الناقص فى الصورة، وفقًا لقراءته السريعة لعناصرها المرئية".



وأشار إلى أن المراحل المتتالية في الورشة التى تتضمن قدرة المشاركين على وضع عنوان للكتابين، وقيامهم بوظيفة الوصف والتحليل لمحتوى الكتاب، وقدرة المتدرب على تحديد مدى تقاطع الفكرة والعاطفة عند كل شخصية مع الأخرى، وبالتالى يبدأ المتدرب فى اكتشاف ملامح الصراع، وفقًا لتعارض إرادات ودوافع الشخصيتين، وتدريجيًا يبدأ المتدرب فى تحويل الحديث الفردى لكل شخصية إلى جمل حوارية تمتزج فيها ملامح الفكرة مع نظيرتها عند الشخصية الأخرى.



