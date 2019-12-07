مرشح رئاسي جزائري: سأخلق دولة جديدة

صرح عبد المجيد تبون، أحد المرشحين للانتخابات الجزائرية المقبلة فى ختام المناظرة الرئاسية الجزائرية، بأنه يسعى لخلق دولة جديدة تكون لها القدرة على مواكبة الدول الأوروبية، حسبما أفاد تقرير على التليفزيون الجزائري.



وقال تبون، إن الشعب الجزائرى كسر كل الحواجز وغير الصورة النمطية المعروفة عن الجزائر، وأصبح يضرب به المثل فى التحضر والديمقراطية.



واختتم عبد المجيد تبون، حديثه في ختام المناظرة مساء أمس قائلا: "الشعب الجزائرى يستحق كل التقدير وأنا سأسخر حياتي كلها لخدمة المواطنين، وأتعهد إلى كافة الشعب بأن أكون وفيا".

