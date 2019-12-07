بالصور.. تخريج أولى دفعات دبلومة الإدارة المحلية وإعداد القادة

نظمت المؤسسة الوطنية المصرية "مستقبل مصر"، حفل تخريج دفعاتها الأولى من الحاصلين على دبلومة الإدارة المحلية ودبلومة إعداد القادة السياسيين ورواد أعمال المستقبل،بحضور كل من النائب الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والنائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائبة مايسة عطوة رئيس كتلة شباب ونساء قد التحدي، والدكتور محمود الفولي وكيل وزارة تعليم الجيزة.



كما حضر المستشار نبيل حميدة نقيب محامين بني سويف، والدكتور محمد مشعل مسشتار وزير الزراعة، واللواء محمود منصور وكيل المخابرات العامة، واللواء محمد عبد الباسط المحافظ السابق، وهشام كامل سعدالله وكيل وزارة التموين بالقاهرة، وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن، والدكتورة فاطمة نوح رئيس شركة ايجي ون للوسائل للتعليمية، والعديد من أساتذة وعمداء جامعات القاهرة وحلوان والإسكندرية.



وأوضح الدكتور ربيع نبيل رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية المصرية مستقبل مصر، خلال كلمته، أن جميع الخريجين خضعوا لتدريب شاق وحقيقي على مدار ثلاثة أشهر كاملة، دمج فيه التنوع بين الدرسة النظرية والتطبيق العملي من خلال ورش العمل والمتخصصين في مجال التدريب من أساتذة الجامعات وقدامى السياسيين والنيابيين وموظفي المحليات، لافتًا إلى وقوف المؤسسة على مسافة واحدة بين الأحزاب المصرية وتقديم الاستشارات السياسية والتدريب للجميع من أجل نهضة حقيقية للحياة السياسية بمصر.



من جانبه، هنأ محمد عبد الله الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين جميع الخريجين، متمنيا لهم مستقبل مشرق بما تعلموه من علوم إدارية وسياسية واجتماعية، مشيدًا بما قدموه من دعم للعملية التعليمية من خلال تدريب النشء والنأي بهم بعيد عن ايدي الشر التي تسعى لاستقطاب هؤلاء الأطفال منذ نشأتهم، مطالبًا بتنظيم دورات تدريبية للاطفال خاصة بالتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعي وتحسين لغة التعامل مع تلك الوسائل.



وشهد الحفل، تخرج عدد 18 من رواد الأعمال للمرحلة السنية من 8 إلى 16 عاما و75 خريجا من الدفعة الاولى والثانية لدبلومة الإدارة المحلية وعدد 35 خريجا من دبلومة إعداد القادة السياسيين.



وصرح الدكتور محفوظ سلام رئيس الجامعة الدولية، بأن التدريب هو أساس التقدم وأن البداية الحقيقية لنجاح الأشخاص والمؤسسات تكمن في التدريب الجيد المبني على الأسس المتينة والذي يتبعه تنفيذ على أرض الواقع، مطالبا الخريجين بمواصلة التدريب وتطبيق محاور التنمية المستدامة حتى يكونوا على استعداد دائم للعمل بطريقة ناجحة.

