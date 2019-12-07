السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالصور.. تخريج أولى دفعات دبلومة الإدارة المحلية وإعداد القادة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
نظمت المؤسسة الوطنية المصرية "مستقبل مصر"، حفل تخريج دفعاتها الأولى من الحاصلين على دبلومة الإدارة المحلية ودبلومة إعداد القادة السياسيين ورواد أعمال المستقبل،بحضور كل من النائب الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والنائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائبة مايسة عطوة رئيس كتلة شباب ونساء قد التحدي، والدكتور محمود الفولي وكيل وزارة تعليم الجيزة.

كما حضر المستشار نبيل حميدة نقيب محامين بني سويف، والدكتور محمد مشعل مسشتار وزير الزراعة، واللواء محمود منصور وكيل المخابرات العامة، واللواء محمد عبد الباسط المحافظ السابق، وهشام كامل سعدالله وكيل وزارة التموين بالقاهرة، وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن، والدكتورة فاطمة نوح رئيس شركة ايجي ون للوسائل للتعليمية، والعديد من أساتذة وعمداء جامعات القاهرة وحلوان والإسكندرية.

وأوضح الدكتور ربيع نبيل رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية المصرية مستقبل مصر، خلال كلمته، أن جميع الخريجين خضعوا لتدريب شاق وحقيقي على مدار ثلاثة أشهر كاملة، دمج فيه التنوع بين الدرسة النظرية والتطبيق العملي من خلال ورش العمل والمتخصصين في مجال التدريب من أساتذة الجامعات وقدامى السياسيين والنيابيين وموظفي المحليات، لافتًا إلى وقوف المؤسسة على مسافة واحدة بين الأحزاب المصرية وتقديم الاستشارات السياسية والتدريب للجميع من أجل نهضة حقيقية للحياة السياسية بمصر.

من جانبه، هنأ محمد عبد الله الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين جميع الخريجين، متمنيا لهم مستقبل مشرق بما تعلموه من علوم إدارية وسياسية واجتماعية، مشيدًا بما قدموه من دعم للعملية التعليمية من خلال تدريب النشء والنأي بهم بعيد عن ايدي الشر التي تسعى لاستقطاب هؤلاء الأطفال منذ نشأتهم، مطالبًا بتنظيم دورات تدريبية للاطفال خاصة بالتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعي وتحسين لغة التعامل مع تلك الوسائل.

وشهد الحفل، تخرج عدد 18 من رواد الأعمال للمرحلة السنية من 8 إلى 16 عاما و75 خريجا من الدفعة الاولى والثانية لدبلومة الإدارة المحلية وعدد 35 خريجا من دبلومة إعداد القادة السياسيين.

وصرح الدكتور محفوظ سلام رئيس الجامعة الدولية، بأن التدريب هو أساس التقدم وأن البداية الحقيقية لنجاح الأشخاص والمؤسسات تكمن في التدريب الجيد المبني على الأسس المتينة والذي يتبعه تنفيذ على أرض الواقع، مطالبا الخريجين بمواصلة التدريب وتطبيق محاور التنمية المستدامة حتى يكونوا على استعداد دائم للعمل بطريقة ناجحة.
بالصور.. تخريج أولى دفعات دبلومة الإدارة المحلية وإعداد القادة
بالصور.. تخريج أولى دفعات دبلومة الإدارة المحلية وإعداد القادة
بالصور.. تخريج أولى دفعات دبلومة الإدارة المحلية وإعداد القادة
بالصور.. تخريج أولى دفعات دبلومة الإدارة المحلية وإعداد القادة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

منذ حوالي 14 ساعة

"فيسبوك" تحذف صفحة المرشد الإيراني خامنئي

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع طالبة اختناقا ببخار الاستحمام بسكن جامعة القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

قبل الانطلاق.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم 2019

الصور

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

image description

جماهير الأهلي تملأ "ملعب السلام" قبل مواجهة الهلال

image description

أهالي دير مواس يشيعون جثمان الشهيد كامل بطرس

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

"قطريليكس" تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها "تميم"

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

علماء يبتكرون طريقة جديدة لمكافحة الزهايمر

اكتشاف "ديدان" تساعد على إطالة العمر

دراسة: الأسبرين مضاد للسرطان

دراسة توصى بفحص الكوليسترول للوقاية من مخاطر أمراض القلب

الرئيس نيوز

المعلق الصوتي ل "منتدى شباب العالم" :"نفسي صوتي يبقى براند عالمي"

التخطيط: وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي توفر عدة ضمانات

وزيرة الصحة في الإسماعيلية لمتابعة تجهيزات التأمين الصحي الجديد

يمنى إبراهيم: منتدى شباب العالم قبلة الحياة للسياحة المصرية

منوعات

التسوق مع الـ"DNA" أحدث استخدامات الحمض النووي

بـ230 دولارًا.. مطعم إماراتى يقدم سمكة مغطاة بالذهب (صور)

رصد قط ذهبى آسيوى نادر فى الصين

بـ 30 ألف يورو.. بيع أخر قميص لـ بيليه مع السامبا

كشكول

اختل توزانها.. سقوط طالبة من القطار بكفر الشيخ

"المدرسة اليمنية بالقاهرة" تنظم يومًا للنصائح الطبية في العناية بالأسنان

ننشر روشتة "علاج طبيعي القاهرة" للوقاية المجتمعية من العجز

الأوراق المطلوبة للطلبة المدمجين في امتحان الشهادة الثانوية العامة

إسلام سياسي

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

اعدامات وترهيب الأهالي.. داعش ليبيا يعود للظهور

غضب سلفي على وزيرة الثقافة بسبب إلغاء تعيين منتقبة بالبحيرة

"الإرهابية" تستحوذ على صفحات كبري ب"الفيس بوك" لمواصلة التحريضات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

"بالعمل تبنى الشعوب" محاضرة بثقافة الأقصر

الأربعاء.. القومي للسينما يعرض فيلم الجوائز "The REVENANT"

"هديل الحمام" معرض للفنان مصطفى الفقي بالأوبرا

16 ديسمبر.. القومي للسينما يفتتح نادي سينما المرأة بـ"لما بنتولد"

صفحتنا ع الفيس بوك