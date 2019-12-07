لقطات حية.. الجزائريون بالخارج يصوتون في انتخابات الرئاسة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من انطلاق تصويت الجالية الجزائرية في الخارج في الانتخابات الرئاسية.



وبدأ اليوم، الجزائريون المقيمون في الخارج، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر عقدها في الجزائر يوم 12 ديسمبر الجاري.



ومن المقرر اختيار رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال من أشهر مضت، بعد موجة احتجاجات عارمة عاشتها البلاد قبل عشرة أشهر.