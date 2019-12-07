القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أهمية دور الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء كأداة في دعم جهود التنمية المستدامة التي تسعي الدول الافريقية لتحقيقها لشعوبها.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع بعثة الالية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة البروفيسور إبراهيم جمباري رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، بحضور السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء.



وأوضح فايق الدور الذي يقوم به المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان باعتباره أحد المؤسسات الوطنية المستقلة،شدد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقى وضرورة التكاتف بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تعترض طريقها في التنمية والتقدم وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية.



فيما أعرب جمباري عن تقديره لمصر واعتزازه بدورها الذي تقوم به كدولة محورية في أفريقيا وأنه قد سبق له زيارتها عدة مرات، وأشاد بما شهدته من إصلاحات اقتصادية وتطور في مجال حقوق الإنسان وقدم الشكر لمصر على تعاونها مع الآلية الإفريقية وأن زيارة اللجنة تهدف إلى القيام بعملية المراجعة الطوعية (لتقرير التقييم الذاتي ) الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية وذلك في إطار عضويته بالآلية تمهيدا لأن يتم عرض تقرير المراجعة الطوعي علي القمة المقبلة للآلية لمقرر عقدها علي هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في فبراير المقبل.