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محافظات

انهيار جزئي بمنزل في سوهاج دون خسائر بشرية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، شرقي محافظة سوهاج، انهيارا جزئيا بمنزل مكون من طابقين "غير مأهول" بالسكان، دون حدوث إصابات بشرية أو تصدعات بالمنازل المجاورة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزل، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية؛ انهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة على مساحة 80 مترا مأهولًا بالسكان ملك المدعو "أحمد م خ ع" 75 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالك الأساسات الخرسانية، وتم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة لاتخاذ اللازم.

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