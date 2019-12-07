النيابة تستعجل تقرير تشريح جثة شاب أشعل النار في جسده بالجيزة

استعجلت نيابة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة شاب لقى مصرعه نتيجة اشتعال النيران بجسده في أبو النمرس، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.



واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، وأفراد أسرة المتوفى، لمعرفة الأسباب التي دفعته لإشعال النيران في جسده.



وكان مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغًا يفيد بمصرع شاب يدعى "عادل. ش" نتيجة إصابته بحروق متفرقة في أنحاء جسده.



وأفادت التحريات الأولية لرجال المباحث، بأن الشاب أشعل النار بجسده وسط الشارع، بالقرية التى يقيم بها، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، بعد مرور عدة أيام على إيداعه بالمستشفى.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.