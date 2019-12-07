توقف القطار 165 لعطل بالجرار في محطة منفلوط

تسبب عطل في جرار القطار رقم 165 "المميز" القادم من محافظة أسيوط إلى القاهرة، بمحطة سكة حديد منفلوط؛ في توقف القطار لمدة ما يقرب من 3 ساعات، وهو معروف بقطار "الموظفين والطلبة" الأمر الذي أدي إلى حدوث حالة من الارتباك لمستقليه بمحطات القوصية وديروط ودير مواس وملوي والروضة وأبو قرقاص.



وأرسل المسئولون بالسكة الحديد جرار إمداد من ورش محطة سكة حديد المنيا، بعد مرور ما يزيد عن ساعة من توقف القطار، ولتجنب تأخير القطارات القادمة خلفه تم تحويل هذه القطارات لخط آخر، بحيث تتجاوز القطار المعطل والوصول إلى محطاتها المقررة في مواعيدها، وهو ما حدث بالفعل، وهي قطارات رقم 971 المكيف و991 المكيف و91 المميز، واستأنف القطار رحلته بعد إمداده بجرار آخر.