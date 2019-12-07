رضيع مصاب بشلل في النخاع.. ووالدته تستغيث:"إبنى بيموت"

أصاب المرض فلذة كبدها، فأصبحت تُناجي الله لينقذه، صدمة قوية تلقتها الأم، عندما أخبرها الأطباء أن نسبة نجاح العملية التى سيجريها الطفل لاتتعدى40 بالمئة، ما دفعها لطرق أبواب المسؤولين في الدولة؛ مستغيثة لإنقاذ وحيدها، حمزة محمد دياب.



استغاثت إيمي محمد، والدة حمزة، طلبا لعلاج صغيرها البالغ من العمر ١٠ شهور، وقالت إن ابنها يعاني من شلل بالنخاع ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى مستشفى ٥٧٣٥٧ إلا أنهم قاموا بتحويلها لمستشفى معهد ناصر.



وأكدت إيمي لـ"الدستور" أن معهد ناصر رفض إجراء العملية بسبب صغر سن حمزة، قائلة:" نفسي يعمل العملية لأني معنديش غيره في الدنيا".



وأكدت أن الأطباء قالوا إن نسبة نجاح العملية ٤٠ بالمئة، مناشدة وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بالتدخل لعلاج ابنها حتى يعيش ويستكمل حياته مثله مثل بقية الأطفال بشكل طبيعي.







