شركة عالمية تهدي صاحب "عربية الحواديت" سيارة "مرسيدس"

معلم لغة انجليزية، كان يقف بجانب سيارته ممسكًا مجلات أطفال قرر شراؤها لأولاده، وحين لمحته طفلة صغيرة مرت بالصدفة، انتبهت للمجلات، فقرر هيثم أن يهديها واحدة، لتأتي الطفلة في اليوم الثاني ومعها أصدقائها الصغار وذهبت إلى منزل المعلم كي يهديهم كتب أخرى، ومن هنا بدأت أجمل قصة إنسانية في قرى الشرقية، حيث قرر معلم اللغة الانجليزية شراء مجلات كثيرة وجاب بها قرى الشرقية لإهدائها للأطفال، إضافة إلى رواية القصص بنفسه للصغار، ليصل حجم توزيع الكتب التي وزعها هيثم في 4 سنوات إلى 80 ألف كتاب، هذه القصة بطلها هيثم السيد، معلم اللغة الإنجليزية.



استطاع هيثم السيد، أن يصل للعالمية بعدما قررت شركة إتصالات عالمية أن تصمم له سيارة خاصة لمساعدته فى مشروعه "عربية الحواديت"، حيث أعلن عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك ذلك قائًلا: "شركة اتصالات عالمية تقرر تصميم ومنح سيارة مرسيدس ملكية خاصة لمشروع عربية الحواديت ولا تحمل سوى صورتي والأطفال".



قال هيثم السيد لـ"الدستور" أنه سوف يكشف عن تفاصيل هذا الأمر تباعًا، فور أن يتم بشكل كامل، مشيرًا أن ذلك دعم كبير لمشروعه "عربية الحواديت" والذي يتم من خلاله نشر الثقافة بين أطفال القرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيساعده على الانتشار بطريقة أكبر وأوسع بين القري.



وأضاف هيثم السيد: "أنا فلاح اتولدت لقيت والدى يعلم أطفال البلد القراءة والكتابة والحساب مجانًا.. فقررت أعمل زيه لما كبرت ومحوت أمية أطفال فى الدلتا والصعيد، بدأت فى توزيع الكتب على الأطفال، فمنذ عام 2015 حتى 2019، وزعت 72 ألف كتاب".