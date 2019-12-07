إخلاء سبيل 16 فتاة في اتهامهن بالتحريض على الفسق بفندق بالزمالك

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بإخلاء سبيل 16 فتاة تم القبض عليهن بتهمة التحريض على الفسق.



البداية كانت عندما ألقت مباحث الآداب، القبض على 16 فتاة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، داخل أحد الفنادق فى منطقة الزمالك، حيث أبلغت إدارة الفندق شرطة السياحة بتواجد عدد من الفتيات، تحرضن على الفسق مع عملاء الفندق، فتم القبض عليهن، وإحالتهن لنيابة قصر النيل التى أمرت بإخلاء سبيلهن على ذمة التحقيق.

