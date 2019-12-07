الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس مائل للدفء أثناء النهار، وبارد خلال ساعات الليل المتأخرة، والأولى من الصباح.



وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي قناة مصر الأولى، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مما سيؤدي إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، اعتبارا من الغد ستمتد تلك الأمطار على الوجه البحري، وتصل إلى القاهرة يوم الاثنين.



وشددت على ضرورة التزام قائدي المركبات بالتعليمات المرورية أثناء القيادة على الطرق حرصًا على سلامتهم، منوهة بأن حركة الملاحة البحرية اليوم ستكون مضطربة على البحر الأحمر، واعتبارا من الغد ستكون مضطربة على البحرين الأحمر والمتوسط، منوهة بأن طقس هذا الأسبوع مضطرب.