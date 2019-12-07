إغلاق 9 منشأت دون ترخيص فى الجيزة

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



أسفرت الحملة- خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 74 قضية تموينية، تنوعت ما بين 20 عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 9 منشآت دون ترخيص، و16 إنتاج خبز ناقص، 13 خبز غير مطابق للمواصفات، 1 غش تجاري مستلزمات طبية".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.