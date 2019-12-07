ضبط 14 مشتبها بهم فى حملة أمنية بالهرم

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بمحافظة الجيزة حملة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط "الكافتيريات" والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.



وأسفرت الحملة الموسعة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام؛ عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففي مجال المرافق تم ضبط "3 تربيزات، 7 خلاطات، 50 برويطة، 55 لوح خشب، 15 شمسية، 4 غرز شاى، 1 كوريك رمل، 135 إجمالي".



وفي مجال جهود البحث الجنائى، ضُبط "14 اشتباه، 3 بائعين متجولين، 11 جزئي، 1 خيل وجمال، 29 الإجمالي".



وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

