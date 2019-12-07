العصار يبحث مع وفد جنوب إفريقى سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحرى والجوى الجنوب إفريقية ووفدا مرافقا له من ممثلي عدد من كبرى الشركات الجنوب إفريقية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.



وفي بداية اللقاء رحب العصار بالسادة أعضاء الوفد الجنوب إفريقى، وأكد الجانبان على قوة العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب إفريقيا على الصعيد الثنائي فى كافة المجالات.



وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلاتها من الشركات الجنوب إفريقية فى العديد من المجالات العسكرية والمدنية لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.



وتم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.



وناقش الجانبان موضوعات التعاون الحالية وتم التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحرى والجوى الجنوب إفريقية، على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات الجنوب إفريقية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية – وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي - والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر إنفتاحًا، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، مضيفًا أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.



وأضاف أن اهتمام الجانب الجنوب إفريقى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين.



وأشار إلى مشاركة عدة شركات جنوب إفريقية في معرض السلاح" إيدكس 2018 " بالقاهرة، مؤكدًا أنه سوف يقوم بحث وتشجيع شركات أخرى للمشاركة في معرض السلاح "EDEX 2020 ".



وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لدراسة المسارات التي سيتم التوافق عليها لتنمية الشراكة والتعاون المستقبلية.