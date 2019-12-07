"شخصيات صنعت التاريخ" ضمن القوافل الثقافية بسيوة

استمرارا للقوافل العدالة الثقافية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة مطروح، اتجهت القافلة إلى مدينة سيوة بمدرسة رمل الإعدادية المشتركة، تضمنت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية بمشاركة طلاب المدرسة ومعلميها، منها محاضرة بعنوان "شخصيات صنعت التاريخ" ألقاها بسيونى عبدالعزيز، تحدث خلالها عن أهم الشخصيات التى أثرت فى تاريخ مصر على مر العصور، وكيف أن كل شخص من هذة الشخصيات ترك بصمة مميزه فى التاريخ المصري الذى يمتلئ بالعديد من الشخصيات المؤثرة بداية من طلعت حرب، سعد زغلول، مصطفى كامل وصولا بأحمد ذويل ومجدى يعقوب.



وعقدت ورشة حكى تفاعلى عن الصلاة، تحاور خلالها عطية مختار عن الصلاة وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعلها ركن من أركان الإسلام وكيف أن الصلاة تعلم الإنسان النظافة من خلال الوضوء والنظام من خلال الالتزام بمواعيد الصلاة وأن الإنسان إذا التزم بالصلاة يفتح الله له أبواب الرزق ويبارك له فى عمله وفى صحتة وفى حياته كلها، بالإضافة إلى مجموعة ورش فنون تشكيلية متنوعة ما بين خرز، تلويين، وصلصال، إلى جانب ورش تصنيع مجسمات من الجوخ والفوم، كما تم تنفيذ عروض مسرح العرائس الممتعة والتفاعلية بين طلاب المدرسة وفقرات اكتشاف المواهب والفقرات الشعرية ألقاء الشاعر على محروس.