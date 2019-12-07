سلطان عمان يسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

قال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني في عُمان، إن السلطان قابوس بن سعيد سيسافر إلى بلجيكا اليوم السبت، لإجراء فحوصات طبية.



وأضاف البيان، دون الخوض في التفاصيل بشأن حالة السلطان، أن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة" من الوقت.



ويحكم السلطان قابوس "79 عاما"، سلطنة عمان منذ توليه السلطة في عام 1970، وكان قد سافر للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ عام 2014.