السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث سيارة بالبحيرة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
طباعة
أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف علي الطريق الزراعي أمام قرية شبرا النونة، بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف بالطريق الزراعى، ما أسفر عن إصابة "ابراهيم السيد" 20 سنة مقيم بدمنهور، بجرح قطعي بالرأس وجرح تحت العين اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"محمد ثروت" 19 سنة مقيم في دمنهور، بكسر مضاعف بالفخذ اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات شديده متفرقة بالجسم، و"محمد أحمد" 17 سنة مقيم بدمنهور، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما نُقل المصابون لمستشفي إيتاي العام لتلقي العلاج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

محمد الباز يكتب: إنقاذ الإعلام من بيت الطاعة الإخوانى

منذ حوالي 19 ساعة

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

منذ يوم

حقيقة تكلفة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

جامعة القاهرة: إعفاء من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات

الصور

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

image description

جماهير الأهلي تملأ "ملعب السلام" قبل مواجهة الهلال

image description

أهالي دير مواس يشيعون جثمان الشهيد كامل بطرس

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

الكنيسة تكشف أكذوبة معجزة صورة "شاب المنيب"

حقيقة وفاة سلطان الطرب "جورج وسوف"

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

دراسة: الأسبرين مضاد للسرطان

دراسة توصى بفحص الكوليسترول للوقاية من مخاطر أمراض القلب

كل ما تريد معرفته عن "التهاب المعدة"

نصائح سهلة لتخفيف الطعم الحار

الرئيس نيوز

السيسي يكرم المدربين واللاعبين أصحاب البطولات القارية والعالمية

بالأسماء: وزارة المالية تعتمد حركة انتدابات "مصلحة الجمارك"

الخطيب يترجل لملعب الأهلي والهلال لإنهاء أزمة شركة الأمن والجماهير

طالب سعودي يقتل 3 داخل قاعدة للبحرية الأمريكية.. والملك سلمان يعزي ترامب

منوعات

رصد قط ذهبى آسيوى نادر فى الصين

بـ 30 ألف يورو.. بيع أخر قميص لـ بيليه مع السامبا

خبراء يدعمون المسح الجيولوجى وتقييم الموارد المعدنية

الأنهار الجليدية فى نيوزيلندا تكتسى بالحمرة بسبب حرائق الغابات

كشكول

وفاة أمين اتحاد طلاب المدارس بالعمرانية

إحالة 4 مدراء للتحقيق بمدارس"الشروق التعليمية"

دراسة: الولادة المبكرة تزيد معدل الإصابة بمرض السكري

محاكمة"كان وأخواتها".. نشاط مدرسي يثير إعجاب "السوشيال ميديا" (فيديو)

إسلام سياسي

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

اعدامات وترهيب الأهالي.. داعش ليبيا يعود للظهور

غضب سلفي على وزيرة الثقافة بسبب إلغاء تعيين منتقبة بالبحيرة

"الإرهابية" تستحوذ على صفحات كبري ب"الفيس بوك" لمواصلة التحريضات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

16 ديسمبر.. القومي للسينما يفتتح نادي سينما المرأة بـ"لما بنتولد"

"شخصيات صنعت التاريخ" ضمن القوافل الثقافية بسيوة

اكتشاف أكثر من 500 قطعة من الآثار الثقافية فى منزل شاعر قديم

الأحد.. افتتاح معرض "القاهرة عاصمة الحضارة الإسلامية" بالقلعة

صفحتنا ع الفيس بوك