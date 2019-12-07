إصابة 3 أشخاص فى حادث سيارة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف علي الطريق الزراعي أمام قرية شبرا النونة، بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.



تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى بدائرة المركز.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف بالطريق الزراعى، ما أسفر عن إصابة "ابراهيم السيد" 20 سنة مقيم بدمنهور، بجرح قطعي بالرأس وجرح تحت العين اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"محمد ثروت" 19 سنة مقيم في دمنهور، بكسر مضاعف بالفخذ اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات شديده متفرقة بالجسم، و"محمد أحمد" 17 سنة مقيم بدمنهور، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.



كما نُقل المصابون لمستشفي إيتاي العام لتلقي العلاج.

