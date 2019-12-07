رصد قط ذهبي آسيوي نادر في الصين

ذكرت السلطات الغابية المحلية بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين أن قطا ذهبيا نادرا شوهد في المقاطعة.



والتقطت كاميرات الأشعة تحت الحمراء القط الذهبي الآسيوي، وفقا لمكتب الغابات في محافظة تايباي بمدينة باوجي. حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير فيديو للحيوان بالمنطقة.



ويعتبر القط الذهبي الآسيوي حيوانًا محميًا من الدرجة الثانية على المستوى الوطني، وقد صنف ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.



أقام مكتب الغابات في محافظة تايباي 67 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء والتقطت 7086 صورة و2706 مقطع فيديو هذا العام، وبالإضافة إلى القط الذهبي، التقطت الكاميرات الباندا العملاقة وهي تعمل على الوقوف على اليدين لتحديد أراضيها وصورا للقردة ذات الأنف الأفطس.