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محافظات

بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:38 ص
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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شارك المئات من السائحين الأجانب الزائرين والمقيمين بمدينة الغردقة، بينهم ألمان وهولنديون وأوكران وإنجليز وسويسريون، بالإضافة إلى عدد من المصريين، فى المعرض الخيرى نصف السنوى الذى أقامته إحدي الجمعيات الخيرية لرعاية الحيوانات الضالة من القطط والكلاب، بالاشتراك مع نقابة الأطباء البيطريين فى البحر الأحمر.

ويأتى المعرض قبل أيام من الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وذلك بتخصيص 10% من العائد المادى من بيع المعروضات المشاركة فى الاحتفال لحماية ورعاية وتطعيم الكلاب والقطط الضالة فى الغردقة، واستضافتها بإحدى المزارع وتحمّل تكاليف رعايتها وتحصينها، كما دعا المشاركون إلى عدم إيذاء الحيوانات الضالة الموجودة بالشوارع، وإخطار الجمعية للقيام بتعقيمها وتحصينها مجانًا.

من جانبه، قال الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين، إن المعرض يقام كل 6 أشهر، ويهدف إلى تنمية قيم رعاية وحماية الحيوانات وعدم إيذائها، وبيع منتجات غذائية وصناعات يدوية وحرفية وألبومات وصور وملابس مستعملة، إذ خصص مناطق لعرض وبيع المنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية والأكلات والمشروبات المختلفة من كل دولة، بالإضافة إلى أن الكثير من الأجانب يقدمون الأكلات الشهيرة ببلادهم.

وأضافت مونيكا مديرية الجمعية ومسئول المعرض، أن المئات من السائحين يحرصون على المشاركة السنوية فى المعرض، الذى يشارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية والسائحين المقيمين فى الغردقة وأسرهم، بجانب شركات السياحة، لافتًا إلى أن "بابا نويل" وزّع خلال المعرض الهدايا على الأطفال المرافقين لأسرهم، وتم تنظيم زيارة لهم للحيوانات الموجودة بالحديقة المقام بها.
بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"
بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"
بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"
بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"
بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"
بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"
بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"
بمشاركة سياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة "صور"

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