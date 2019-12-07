انطلاق سباق الطريق "لا للمخدرات" بجامعة طنطا غدا

أعلنت جامعة طنطا، عن انطلاق سباق الطريق "لا للمخدرات" لطلاب كلية التربية الرياضية غدا الأحد، بمجمع الكليات في سبرباي، بمشاركة 300 طالبا وطالبة، مؤكدة حرصها على دعم كافة الأنشطة الرياضية المتنوعة.



وتنفذ الجامعة برامج توعوية للطلاب بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما تنظم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية بكليات الجامعة المختلفة.



وصرح الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنه يتم العمل داخل جامعة طنطا على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، بجانب العمل على زيادة قدراتهم المعرفية لمواجهة خطر المخدرات.



وأوضحت الدكتورة عزة الوسيمي، عميد كلية التربية الرياضية، أن السباق يبدأ من أمام ملعب كرة القدم الخماسي بكلية الهندسة ويستمر حتى ينتهي داخل ملعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية.



وأشار الدكتور هاني سعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن السباق سيبدأ بالبنين ثم البنات، وسيتم تكريم الفائزين في السباق بتوزيع الجوائز مناصفة لـ20 طالبا وطالبة.